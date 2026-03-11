En El Pozón cayó hombre con pistola y varios cartuchos: policía realizó operativo

Durante operativos contra el porte ilegal de armas y en acciones orientadas a la protección de la vida, la Policía Nacional de Colombia capturó en las últimas horas a un individuo en el sur de la ciudad.

En planes de registro y control en la urbanización Ciudadela de la Paz, del barrio El Pozón, fue capturado un sujeto de 29 años conocido como ‘El Peluo’, natural de Cartagena, a quien le fue incautada un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros, marca BERETTA, con 10 cartuchos de igual calibre sin percutir.

El arma de fuego, será objeto de cotejo balístico para analizar si ha sido utilizada en hechos de afectación a la seguridad ciudadana.

Al capturado le registran dos anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de lesiones personales y porte ilegal de armas de fuego.

Los elementos incautados y el capturado, fueron dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de porte ilegal de armas de fuego, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en esta ofensiva contra el porte ilegal de armas de fuego se han capturado 140 personas, logrando incautar 122 de estas armas, que se traducen en vidas salvadas.

“Continuamos obteniendo resultados en la lucha contra la delincuencia en todos los sectores de la ciudad. Invitamos a la ciudadanía a denunciar y a colaborar para lograr la captura y judicialización de quienes afectan la seguridad y la convivencia”, aseguró.