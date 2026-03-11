“El turismo está quebrado, la gente cancela los planes para Semana Santa”: líder turístico en Caldas

Manizales

Cientos de habitantes del oriente de Caldas están afectados por el mal estado de la carretera que conduce de Norcasia al corregimiento de San Diego, jurisdicción de Samaná (Caldas), los turistas y la comunidad educativa del sector no logran llegar fácilmente a sus destinos por los recientes derrumbes y la falta de mantenimiento de la vía.

“Estamos demasiado afectados, el turismo está quebrado, los operadores no tenemos salida porque la carretera lleva mucho tiempo así, independiente de las lluvias recientes, nos tienen descuidados con esa carretera que está, totalmente, deteriorada. Para Semana Santa, los planes turísticos se han cancelado porque toca ser sinceros con los visitantes al contarles que la vía no está bien, en este momento yo tengo un plan y ya”, cuenta Jorge Castellanos Rondón, prestador de servicios turísticos.

Jorge, agrega que a sus colegas y él, en promedio, les han cancelado tres planes turísticos para la semana mayor, “en mi caso, la única reserva que tengo la aseguré para que vengan, pero la gente llegará hasta Norcasia, después vendrán en yip, lo que significa que las ganancias disminuyen, ya que toca pagar un servicio de transporte para que los visitantes vengan a la laguna”.

Varios estudiantes faltan a clase por las lluvias y deslizamientos

“Son 50 estudiantes, sobretodo de secundaria los que faltan a clase, porque ante un derrumbe, la ruta no puede pasar, toca esperar a que los habitantes de la zona traten de despejar la carretera, tal vez un privado nos colabore en dar reapertura o que llegue la maquinaria de la gobernación, aunque no contamos con esto último”, señala Juan Carlos Serna, profesor de la Institución Educativa Félix Naranjo.

Añade que la carretera no tiene mantenimiento, tampoco las laderas y no hay una conducción de agua, lo que torna complicado el tránsito vehicular. “Los jóvenes no han asistido a clases en tres ocasiones en los primeros 11 días de marzo, ya que los derrumbes y la falta de mantenimiento de la vía y de las laderas no lo permiten”.

Desde la Secretaría de Infraestructura de Caldas, indican que esa carretera es del orden nacional y por lo tanto, su intervención le compete al Instituto Nacional de Vías (INVÍAS).