Declaran ilegal captura de la hermana del concejal Víctor Caicedo del partido Verde en Manizales

Manizales

El juez explicó que los hechos como fueron relatados no son suficientes para declarar una captura en flagrancia como legal. Además la captura y allanamiento no contaban con entrevistas de testigos que certificaran que la fila afuera de la vivienda de San José era para recibir dinero a cambio de comprar votos.

El juez cuestionó a los uniformados que vieron a una persona que salía de un puesto de votación hasta la casa de Caicedo Espinosa, no se esmeró en interceptarla. Además la descripción física no corresponde con los rasgos de la mujer detenida.

“Por lo tanto, declara ilegal la orden de allanamiento y registro emitida por el señor fiscal cinco seccionado de esta ciudad de Manizales 8 de marzo del año 2026 para la vivienda ubicada en la calle 26 número 15 10 del barrio San José de esta ciudad Manizales, toda vez que no se eh explicaron de manera clara los motivos razonablemente fundados, el respaldo probatorio fue precario y además no se hicieron los test de proporcionalidad, de razonabilidad, de necesidad y idoneidad, exige la normatividad constitucional vigente”, dijo el juez de la república

Frente a una planilla de 181 personas encontrada en el sitio, el juez dijo que tampoco se especificó de qué manera estarían vinculadas en los hechos, y el dinero incautado correspondería a temas de logística.