Daniel Martínez, segundo en la cuarta etapa y en la general de París-Niza

El viento fue el gran protagonista de la París-Niza en su cuarta etapa. Solo dos kilómetros de carrera y ya el pelotón se había roto, aparecieron los abanicos y todo fue un caos.

El más perjudicado en la circunstancia de carrera fue el francés del Ineos Kevin Vauquelin, mientras que el líder Juan Ayuso, Jonas Vingegaard y Daniel Martínez, estuvieron atentos en el primer grupo.

En cabeza de carrera permanecieron 38 corredores, además del colombiano, el español y el danés, se metieron Oscar Onley, Daan Hoole, Mathias Vacek, Kasper Asgeen, Brandon McNulty, David Gaudu y Pablo Castrillo.

El grupo se partió en varios grupos, en el segundo se ubicaba Vauquelin con Harold Tejada, Lenny Martínez y Valentin Paret-Peintre y en el tercero, el español Óscar Rodríguez junto a Casper Pedersen e Igor Arrieta.

La lluvia y el viento no pararon y esto hizo que la carrera se tornara peligrosa. El afectado por esto fue Onley que sufrió una caída, a pesar de esto, no perdió su lugar en el primer grupo gracias a la ayuda que tuvo de sus compañeros Joshua Tarling y Samuel Watson.

Abandono del líder Juan Ayuso por caída

El caos no terminaba. Las condiciones climáticas hacían todo más difícil para los corredores, especialmente a los que perseguían a la cabeza de carrera, pero esta también sufría. Onley sufrió una avería mecánica y se quedó, pero lo peor pasó después.

Una dura caída afectó a McNulty y a Iván Romeo, pero el que llevó la peor parte fue el líder Juan Ayuso. El español del Lidl Trek dejó duras imágenes cuando intentó regresar a la bicicleta, pero el dolor no se lo permitió.

Después, solo pudo tirarse en la orilla de la carretera, hasta que llegó el cuerpo médico de la carrera para atenderlo ante muestras de dolor del corredor, que tuvo que abandonar la competencia. Tras la mala noticia, ahora el Red Bull se convertía en protagonista.

Tres corredores del equipo alemán aprovecharon lo sucedido con Onley y se pusieron en marcha para acompañar a Daniel Martínez. Niceo Denz y Tim y Mick van Dijke arroparon al colombiano en un grupo en el que se les coló Jonas Vingegaard.

La fuerza que llevaban hizo que el grupo del ciclista del Ineos cada vez perdiera más tiempo con respecto al grupo de cinco corredores. Sin embargo, todavía faltaba mucha carrera.

Definición de la cuarta etapa de la París-Niza

Los últimos 10 kilómetros no cambiaron en los cortes. En el grupo de cabeza solo quedó un ayudante para Martínez y Vingegaard resistiendo a la rueda de los Red Bull. En el último ascenso, el ciclista del Visma Lease a Bike demostró su poderío y dejó atrás en un pedalazo a Martínez y a Van Dijke.

Un arrancón bastó para que el danés se fuera sin problema para ganar la cuarta etapa y ponerse líder de la clasificación general. Buen síntoma para lo que viene para él y la confirmación de su recuperación tras la caída que tuvo a comienzos de año.

Daniel Felipe fue segundo y su gregario, tercero. El colombiano se ubica ahora segundo en la general de la competencia a 52 segundos. Harold Tejada llegó en el puesto 17 a 8 minutos y un segundo y es 16 en la general a 9:17.

¿Cómo será la quinta etapa de la París Niza?

La quinta etapa de la París-Niza comenzará en Cormoranche-sur-Saone y terminará en Colombier-le-Vieux con un recorrido de 206.3 kilómetros.

Tendrá cinco premios de montaña, dos de tercera, dos de segunda y uno de primera categoría en el kilómetro 186 en Saint-Jean de Muzols.