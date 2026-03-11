Con clásicos nacionales e internacionales el Teatro Nacional celebra 45 años de historia

Teatro

El teatro colombiano no nació con las salas de la Fundación Teatro Nacional, pero sí encontró allí una visibilidad evidente ante el público gracias a los medios de comunicación. Por gestión de la argentina Fanny Mikey, en 1981 la sala de la calle 71 abrió sus puertas con la obra El rehén, de Brendan Behan, dirigida por el también argentino David Stivel.

Han pasado 45 años y este aniversario se celebrará con una programación pensada para las familias y para los fanáticos del teatro que frecuentan las cuatro salas de la Fundación Teatro Nacional: Calle 71, La Castellana, Casa del Teatro Nacional y la sala Leonardus, esta última ubicada dentro del Colegio Leonardo Da Vinci, en el norte de Bogotá.

La directora del Teatro Nacional, Pamela Hernández, contó en LO MÁS CARACOL que la programación para conmemorar los 45 años —el próximo 17 de marzo— revelará en detalle las obras que se presentarán durante 2026.

Explicó que las salas se han ido especializando en distintos géneros: Calle 71 alberga principalmente montajes musicales; La Castellana se enfoca en el teatro de texto; la Casa del Teatro Nacional abre sus puertas a agrupaciones que no cuentan con sala propia; y Leonardus presenta comedias dirigidas a las familias. Sin embargo, aclara que no hay exclusividad absoluta en cada espacio.

Pamela Hernández también destacó que en esta celebración se rendirá homenaje y reconocimiento a la actriz Consuelo Luzardo y al director de teatro Jorge Alí Triana. La programación conmemorativa tendrá variedad: en la 71 se presentarán obras como El padre que vuelve y Brut; en La Castellana estará Burundanga; y en la franja familiar se incluyó Imaginarios, entre otros títulos que se darán a conocer el 17 de marzo.

En cuanto al proyecto pedagógico, recordó que comenzó hace 27 años con la idea de acercar el arte a las nuevas generaciones, impactando cada año a cerca de 60.000 niños y jóvenes de distintas instituciones educativas.

Sobre su aporte social, “Despertar Solidario”, lo describió como una iniciativa que ha permitido generar donaciones para diferentes fundaciones, recursos que finalmente llegan a organizaciones comunitarias y entidades sin ánimo de lucro.