Comité Intergremial raja a la saliente bancada del Tolima en el Congreso

Tolima

En diálogo con Caracol Radio Efraín Valencia, presidente del Comité Intergremial del Tolima, aseguró que existe una gran expectativa por lo que será el trabajo de la nueva bancada del departamento en el Congreso, porque la que termina quedo en deuda.

“En algunos casos se refresca en otros continúan, decirles que debe ser más unida enfocada en los propósitos de región, nos quedó un valor pendiente de la anterior debido a que hubo unas acción es más a tipo individual, no hubo un propósito firme por trabajar por los proyectos de región”, dijo Efraín Valencia.

Según el presidente del Comité Intergremial, “Esa desarticulación no permitió impactar el sector productivo como se esperaba, yo creo que la tarea que hay desde el sector productivo para esta nueva bancada es precisamente buscar como unirnos más y fortalecer los propósitos que hay en la región”.

Además, resaltó que, no solamente es exigirles a los nuevos congresistas, sino también buscar la articulación con los gremios con el fin de buscar el desarrollo regional.

La lista de proyectos de impacto para el Tolima

Para Valencia, los gremios en la región tienen una líneas gruesas de trabajo entre las que está la seguridad como tema trasversal para el sector productivo, a la vez la conectividad donde se encuentra la vía Ibagué – Cajamarca, fortalecimiento del Aeropuerto Perales de Ibagué y la terminal aérea de Flandes, la prefactibilidad de la vía férrea y las vías terciarias para producción.

“Necesitamos que, así como se le dieron incentivos a los trabajadores, a los colaboradores, ahora se le de a las empresas y empresarios, necesitamos balancear la cancha para el sector empresarial. En la región esperamos el centro de eventos y vías, por eso necesitamos de la bancada un trabajo articulado”, dijo Efraín Valencia.

Dato: en el Aeropuerto Perales se necesita la vía para evitar que los vehículos vayan hasta la glorieta de El Salado para hacer el retorno, las luces Papi para mejorar la operatividad de la terminal aérea y un mayor número de vuelos en la ruta Ibagué – Bogotá.