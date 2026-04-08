Juez condena a cinco años de cárcel a exalcalde de Piedras, Tolima

Tolima

Un juez de conocimiento condenó a cinco años de prisión al exalcalde de Piedras, Rogelio Montealegre Murillo, por irregularidades en la planeación y ejecución de un contrato de adquisición de elementos de aseo para las estaciones de policía del municipio en julio de 2011.

El exalcalde fue declarado responsable del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Para la época de los hechos, Montealegre Murillo, como ordenador del gasto, tramitó y celebró un proceso de selección abreviada por un valor de 32 millones de pesos, sin presentar un proyecto de inversión que justificara el gasto.

“De acuerdo con la investigación, no se realizó el estudio, aprobación y definición de la destinación de los recursos del Fondo de Seguridad Territorial (Fonset) para dicho contrato. También se demostró que no se establecieron unidades de medida ni detalles técnicos de los productos adquiridos, lo que ocasionó la compra de cantidades excesivas de algunos elementos que no eran prioritarios para las estaciones de policía”, indicó la Fiscalía General de la Nación.

El juzgado, además, impuso al exalcalde una multa de 66,66 salarios mínimos mensuales legales vigentes y lo condenó a 80 meses de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas.

“Montealegre Murillo deberá cumplir la condena en un centro penitenciario, una vez esta quede en firme. Esta decisión es de primera instancia y sobre ella proceden los recursos de ley”, aclaró el ente acusador.

Este es uno de los procesos que afronta el exalcalde de Piedras por presunta corrupción. En otro proceso enfrenta los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por omisión, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público.

La investigación adelantada por el CTI de la Fiscalía reveló irregularidades en la celebración y ejecución del contrato de obra N.° 113 del 19 de noviembre de 2011, cuyo objeto era la construcción del alcantarillado de aguas negras y sus obras complementarias en la vereda Campoalegre, ubicada en zona rural de Piedras. El valor contratado fue de $1.157.467.975.