Nueva ley garantiza que recursos del Adulto Mayor lleguen a los más vulnerables

Sincelejo

Colombia dio un paso importante en materia de protección social con la aprobación de la ley que reforma el uso de los recursos de la Estampilla del Adulto Mayor, una iniciativa impulsada por la senadora sucreña Karina Espinosa Oliver. La norma permitirá ampliar la cobertura y garantizar que los fondos lleguen a las personas mayores más vulnerables del país.

De acuerdo con la congresista liberal, la reforma busca corregir vacíos históricos en la atención a esta población, especialmente para quienes han quedado por fuera de los Centros Vida, los Centros de Bienestar y otras modalidades de apoyo institucional. La ley prioriza a adultos mayores en condición de abandono, indigencia, maltrato o afectados por emergencias y desastres.

Entre los cambios clave, la nueva norma permitirá destinar recursos para fortalecer y ampliar estos centros, construir infraestructura, atender a personas mayores que no están vinculadas a ninguna institución y responder a situaciones excepcionales en los territorios.

“Nuestros adultos mayores merecen más dignidad y más respuestas reales. Esta ley es para ellos”, expresó Espinosa, quien destacó que se trata de un avance con profundo sentido humano y social. También agradeció el apoyo del senador Carlos Julio González Villa, la representante Mile Jaraba y el senador Carlos Meisel durante el trámite legislativo.

La senadora aseguró que esta aprobación representa un paso histórico para garantizar atención integral y mejorar la capacidad del Estado frente a las necesidades más urgentes de esta población. “Esto no es un favor. Es justicia social”, afirmó.