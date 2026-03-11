Cementerio municipal de San Vicente del Caguán al borde del cierre por falta de espacio

Neiva

El cementerio municipal de San Vicente del Caguán fue recibido por la actual administración con un nivel de ocupación cercano al 97 %, lo que prácticamente lo tenía al borde del cierre. Según responsables del lugar, esta situación es consecuencia de varios años de falta de control y de mantenimiento por parte de administraciones anteriores. Actualmente se estima que en el camposanto reposan entre 2.400 y 2.500 cuerpos, lo que evidencia la alta saturación del lugar.

Frente a este panorama, se han venido adelantando diferentes acciones para recuperar espacio y mejorar las condiciones del cementerio. Entre las medidas más importantes se encuentran los procesos de exhumación y la sensibilización con las familias para retirar restos antiguos. Estas labores han permitido reducir parcialmente la ocupación y avanzar en la reorganización del lugar, generando mayor capacidad para futuras sepulturas.

De acuerdo con la administración del cementerio, también se han construido cerca de 200 osarios que permitirán ubicar restos que permanecían en bóvedas desde hace décadas. En algunos casos se han encontrado cuerpos con más de 70 años de sepultura, lo que demuestra la ausencia de control histórico sobre el uso de los espacios. Con estas acciones se busca optimizar el uso del terreno, que pertenece al municipio.

Las autoridades locales destacaron que la actual administración municipal, encabezada por el alcalde Luis Trujillo Osorio, ha priorizado la recuperación del cementerio. Entre los proyectos previstos se encuentran la construcción de baños públicos, la instalación de alumbrado y otras mejoras en la infraestructura. Con estas obras se pretende dignificar el lugar y garantizar que las familias puedan dar sepultura a sus seres queridos en condiciones adecuadas.