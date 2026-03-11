Casa Blanca cerró su perímetro luego de choque de una van contra barrera de seguridad

Una van se estrelló a primera hora del miércoles 11 de marzo contra una barrera de seguridad cerca de la Casa Blanca a primera hora del miércoles, según informó la policía, lo que obligó a cerrar la zona, en pleno centro de Washington.

El conductor fue detenido y no se registraron heridos tras el incidente ocurrido antes del amanecer en la Plaza Lafayette, justo al norte de la Casa Blanca.

El Servicio Secreto, responsable de la seguridad presidencial, señaló en un comunicado que estaba “investigando un vehículo sospechoso. El conductor del coche ha sido detenido y está siendo interrogado”.

Le puede interesar: Tres barcos fueron alcanzados por proyectiles en el Estrecho de Ormuz, según UKMTO

Washington se encuentra bajo medidas de seguridad reforzadas en medio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

La policía cerró varias calles principales alrededor de la Casa Blanca, aunque hacia las 08H30 locales (12H30 GMT) empleados del gobierno y de instituciones cercanas a la Casa Blanca pudieron pasar, con la identificación adecuada, constató un periodista de la AFP.

Decenas de vehículos de emergencia con las luces encendidas acudieron al lugar, mientras turistas y residentes esperaban la reapertura de las calles.

También le puede interesar: China advierte a EEUU de un apocalipsis al estilo “Terminator” por el uso militar de la IA

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: