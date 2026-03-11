Capturan a hombre que había ingresado a laboratorio en San Cristóbal realizando actos obscenos

En el barrio 20 de Julio policías capturaron a un hombre señalado de ingresar a un laboratorio químico de manera irregular cometiendo actos obscenos frente a varias mujeres que se encontraban en el lugar.

Las mujeres al ver el hombre desnudo trataron de sacarlo del lugar con puños para evitar ser atacadas por el sujeto de 31 años.

De acuerdo con las autoridades, en su intento de escape, los uniformados lograron la captura de este hombre en una rápida reacción.

Además, el hombre presenta antecedentes por el presunto delito de acto abusivo en el año 2015.