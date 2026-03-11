Cámara de Comercio de Sogamoso lanza monitor con más de 100 indicadores para decisiones en Boyacá

La herramienta reúne más de 100 indicadores en 14 dimensiones sobre economía, salud, seguridad, turismo y desarrollo social en 20 municipios de la jurisdicción.

Sogamoso

En la mañana de este martes, la Cámara de Comercio de Sogamoso presentó oficialmente el Monitor de Desarrollo Territorial, una plataforma digital que permitirá consultar información detallada de los 20 municipios de su jurisdicción. La herramienta busca centralizar datos clave para apoyar la toma de decisiones tanto de empresarios como de instituciones públicas y académicas.

“Se trata de un visor con más de 100 indicadores organizados en 14 dimensiones, como economía, salud, educación, seguridad, turismo y medio ambiente. Esta información permitirá a los empresarios conocer el comportamiento de cada sector y evaluar oportunidades de inversión en nuestra región”, aseguró Henry Valcárcel Vega, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Sogamoso.

Según Valcárcel, la plataforma es de acceso totalmente gratuito y está disponible en la página web de la Cámara. “Solo deben ingresar al enlace de ‘Nuevo Monitor de Desarrollo Territorial’, donde encontrarán datos detallados por municipio, desde la demografía y la salud, hasta información económica y ambiental. Todo está organizado para facilitar su consulta y actualización constante”, indicó.

La información que alimenta la plataforma proviene de bases de datos nacionales como el DANE y los registros mercantiles de las Cámaras de Comercio, lo que garantiza cifras confiables y actualizadas. “Nuestro objetivo es que este monitor se convierta en el principal visor económico e institucional del departamento de Boyacá, ofreciendo herramientas útiles para la gestión empresarial y la toma de decisiones públicas”, afirmó.

Durante el lanzamiento, se destacó que la plataforma no solo es una fuente de información, sino también un espacio interactivo que permite a los usuarios explorar indicadores por municipio y sector. Entre los datos disponibles se encuentran cifras de empresas activas en turismo, transporte, minería, agroindustria, entre otros, así como información sobre desempeño fiscal municipal, impuestos prediales y gestión ambiental.

Con este nuevo monitor, la Cámara de Comercio de Sogamoso se convierte en pionera en Boyacá, ofreciendo un instrumento de planificación y análisis que busca ser referente nacional en la visualización de información territorial.