Aguas de Cartagena lanza “Aliados con Corazón Azul” para elevar estándares de sus contratistas

Con el propósito de fortalecer su cultura organizacional y promover prácticas responsables en sus operaciones, Aguas de Cartagena lanzó el programa “Aliados con Corazón Azul”, una iniciativa dirigida a sus contratistas para reforzar el compromiso con la calidad, la seguridad, la salud en el trabajo y la transformación ecológica de la ciudad.

En esta primera jornada participaron 46 asistentes, entre representantes legales, líderes de seguridad en el trabajo, supervisores de contratos y gerentes de área, pertenecientes a 15 empresas contratistas.

Durante el encuentro se abordaron temas relacionados con la calidad en los procesos, la seguridad industrial y la salud en el trabajo, destacando el papel fundamental que cumplen los contratistas en la prestación del servicio y en la experiencia de los usuarios.

“Aliados con Corazón Azul, es una estrategia que nos permitirá seguir fortaleciendo una cultura organizacional basada en el cuidado, la responsabilidad y la excelencia. Para Aguas de Cartagena es fundamental que nuestros contratistas se reconozcan como proveedores clave de este propósito y que cada una de sus acciones contribuya a brindar un servicio de calidad para nuestros usuarios”, afirmó John Montoya Cañas, gerente general de la empresa.

La empresa proyecta realizar nuevos encuentros durante el año con contratistas vinculados a procesos estratégicos, con el fin de fortalecer el seguimiento, la capacitación y la socialización de las políticas, procedimientos y manuales de la organización.

Con esta iniciativa, Aguas de Cartagena reafirma su compromiso con la mejora continua, la sostenibilidad y la prestación de un servicio confiable para la ciudad.