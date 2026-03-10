Voraz incendio consume empresa de estibas en la Troncal del Caribe en Santa Marta

Santa Marta

Un incendio de grandes proporciones se presenta la tarde de este martes en una empresa dedicada a la fabricación de estibas, ubicada sobre la Troncal del Caribe, en el sur de Santa Marta. Hasta el momento, las autoridades informan que no se reportan personas heridas.

Según los primeros reportes, la emergencia fue alertada por trabajadores del lugar, quienes inicialmente notaron una espesa nube de humo que salía desde el interior de las instalaciones. Minutos después, las llamas comenzaron a propagarse por distintas áreas del complejo.

Al sitio acudieron unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santa Marta, que trabajan para controlar y sofocar el incendio. La situación también ha provocado un fuerte congestionamiento vehicular sobre la Troncal del Caribe, una de las principales vías de conexión de la ciudad.

El Capitán Ricardo Chain, comandante del Cuerpo de Bomberos de Santa Marta hizo un balance de la emergencia: