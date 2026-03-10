Sector ganadero colombiano exportó USD 25 millones en enero

El inicio de 2026 presentó un escenario de contrastes para el sector ganadero colombiano. Durante el mes de enero, las exportaciones totales del renglón sumaron 25.034.000 dólares, impulsadas principalmente por la venta de animales vivos y productos lácteos, aunque bajo la presión de una tasa de cambio que ha reducido el margen de beneficio para los productores.

De acuerdo con cifras del DANE analizadas por la Oficina de Estudios Económicos de FEDEGÁN, las ventas externas de carne totalizaron USD 7.057.000 (1.354 toneladas), mientras que las de vísceras alcanzaron los USD 424.000.

El presidente ejecutivo de FEDEGÁN, José Félix Lafaurie Rivera, calificó este desempeño como modesto, señalando que, en términos de volumen, ha sido el enero más bajo de la presente década con solo 1.513 toneladas exportadas.

El mercado de carne bovina estuvo dominado ampliamente por China, destino que recibió 1.221 toneladas valoradas en USD 6,4 millones. Otros destinos incluyeron Chile, Rusia, Curazao, Egipto y Costa de Marfil. Por su parte, la exportación de animales vivos se concentró exclusivamente en Egipto, hacia donde se enviaron 15.964 novillos por un valor de USD 14,2 millones.

En contraste con la carne, el subsector de leche y derivados lácteos reportó cifras altamente positivas. Con USD 3,3 millones obtenidos por la venta de 859 toneladas, este periodo se consolidó como el segundo mejor enero de la década para el sector. El mercado principal fue Venezuela, que absorbió el 66% de las ventas, seguido por Estados Unidos con un 22%.

Óscar Javier Cubillos Pedraza, director de Estudios Económicos de FEDEGÁN-FNG, advirtió sobre el impacto negativo de la revaluación del peso. Mientras que en enero de 2025 la tasa de cambio rondaba los 3.700** ($3.660), lo que desestimula la actividad exportadora al afectar directamente la rentabilidad.

Asimismo, Cubillos utilizó estas cifras para desvirtuar la creencia de que las exportaciones encarecen la carne en el país. “La exportación ha venido bajando de manera fuerte y el precio de la carne sigue arriba”, afirmó, citando que el IPC de la carne de res subió casi un 4% entre enero y febrero, a pesar del descenso en las ventas internacionales.

Para el gremio, el reto hacia adelante radica en equilibrar las variables macroeconómicas que permitan aprovechar la capacidad exportadora del país sin que la volatilidad de la moneda afecte la estabilidad del sector