Quedó definida la fecha de la acusación contra el exembajador de Colombia en Ghana, Daniel Garcés

Caracol Radio conoció en primicia que el viernes 29 de mayo de este año la Fiscalía General de la Nación acusará formalmente al exembajador de Colombia en Ghana, Daniel Garcés Carabalí, por las presuntas agresiones físicas, psicológicas y verbales de las que, durante 10 años, habría sido víctima su exesposa Beatriz Niño Endara.

La Fiscalía presentará ante el juez 64 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, los elementos materiales probatorios que recopiló en medio de la investigación y lo acusará por los delitos de violencia intrafamiliar agravado, acceso carnal violento agravado, fraude procesal y ejercicio arbitrario de la custodia de hijo menor.

Garcés Carabalí fue señalado de ejercer un ciclo de violencia física, psicológica, económica y sexual contra su pareja, entre 2011 y 2021.

“Obsesionado con la idea de que sostenía una relación extramarital con su supervisor -e incluso con compañeros de trabajo- el denunciado comenzó a hostigar y a perseguir de manera progresiva a la Dra. Niño Endara, invadiendo cada vez más su privacidad”, se señaló en la denuncia que interpuso la víctima a través de sus abogados en febrero de 2025.

“Durante el periodo de convivencia, el Sr. Garcés Carabalí exhibió comportamientos paranoicos, obsesivos, dominantes y con tendencia a la manipulación.De manera sistemática y reiterada, presentaba ataques de celos, bajo la sospecha de que nuestra prohijada le era infiel con amigos, jefes y compañeros de profesión”, también se mencionó en la denuncia.

Embajador de Colombia en Ghana, Daniel Garcés Carabalí. Foto: Twitter @DanielGarcesC1. Ampliar Embajador de Colombia en Ghana, Daniel Garcés Carabalí. Foto: Twitter @DanielGarcesC1. Cerrar

Por su parte, la Fiscalía señaló que “los elementos materiales probatorios indican que inmediatamente la víctima inició una nueva relación sentimental, Garcés Carabalí presuntamente recurrió a testimonios falsos y pruebas cuestionables para instaurar acciones ante una comisaria y un juzgado de familia de Bogotá, y así obtener la custodia de sus hijos con el supuesto de que eran maltratados".

También destacó la Fiscalía, que Niño Endara, no pudo contactarse con sus hijos.

“Estas actuaciones legales evitaron que la mujer viera y compartiera con los menores de edad, y ejerciera sus derechos como madre. La situación fue aprovechada por el entonces embajador, que trasladó a los menores de edad a Ghana y los mantuvo alejados de la mamá“, detalló el ente acusador.

La audiencia de acusación se realizará desde las 8:00 de la mañana del viernes 29 de mayo.