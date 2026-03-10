Puente militar llega al Magdalena para recuperar el paso hacia La Guajira

Santa Marta

Un puente militar modular de 64 metros llegó al sector de Mendihuaca, en la Transversal del Caribe, con el objetivo de restablecer la conexión vial entre los departamentos de Magdalena y La Guajira, luego del colapso de la estructura que comunicaba ambos territorios tras las fuertes lluvias ocasionadas por un frente frío.

Según la información entregada por la entidad, la estructura metálica, con un ancho de 4,20 metros y capacidad para soportar hasta 52 toneladas, fue trasladada desde el Batallón de Ingenieros de Movilidad, en Valledupar hasta la vereda Mendihuaca. En el lugar ya se encuentran las piezas del puente y la maquinaria necesaria para iniciar el montaje, que estará a cargo del Ejército Nacional.

De manera paralela, el Instituto Nacional de Vías adelanta las labores de demolición del puente colapsado, un paso necesario para avanzar en la instalación de la nueva estructura. Mientras se desarrollan estas obras, continuará funcionando el paso provisional para garantizar la movilidad en este importante corredor vial.

Se estima que cerca de 150.000 habitantes de Magdalena y La Guajira se beneficiarán directa e indirectamente con la instalación del puente militar, teniendo en cuenta que esta vía es clave para el comercio, el turismo y el transporte de productos agrícolas como café, mango y plátano, además de actividades ganaderas y servicios portuarios y mineros en la región.