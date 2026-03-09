Estados Unidos suspenderá temporalmente sanciones petroleras para estabilizar precios

El presidente Donald Trump aseguró que, si las cosas salen bien, es posible que no deban re imponer las sanciones petroleras a distintos países. (Foto: Caracol Radio / Getty )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que algunas sanciones petroleras serán suspendidas de manera temporal para estabilizar los precios y garantizar el flujo de crudo en zonas estratégicas.

“Ciertas sanciones petroleras serán levantadas temporalmente para estabilizar los precios y garantizar el flujo de crudo a través de zonas estratégicas como el Golfo”, afirmó el mandatario estadounidense durante una rueda de prensa brindada en el Doral, Florida.

El mandatario indicó que las sanciones se mantendrán levantadas “hasta que la situación se arregle” y añadió que, si se logra la estabilidad, “tal vez no tengamos que volver a aplicarlas”, dejando abierta la posibilidad de que algunas de estas restricciones no se impongan en el futuro.

Rusia, ¿sin sanciones?

La semana pasada el secretario del Tesoro, Scott Bessent dijo a la cadena Fox Business que el Gobierno estaba considerando retirar sanciones al crudo ruso para mejorar el suministro global y controlar las fuertes subidas luego del inicio de la guerra.

Previamente, el Tesoro anunció que permitiría que la India pudiera negociar, durante 30 días, con petroleo ruso varado en el mar.

Desde que comenzaron los ataques sobre Irán hace más de una semana los barriles de crudo de referencia en Europa han subido en torno a un 30 % y el suministro para países de Asia Oriental, que dependen principalmente del petróleo importado desde Medio Oriente, se está viendo ya seriamente comprometido.

Energías renovables

El secretario general de la ONU, António Guterres, hizo un llamado a acelerar la transición hacia las energías renovables ante la “volatilidad” del mercado del petróleo, que se encuentra en una nueva crisis por los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán.

“Durante décadas, la dependencia de los combustibles fósiles significó dependencia de la volatilidad. En las crisis petroleras del pasado, los países no tenían más remedio que absorber el impacto”, aseguró Guterres en un mensaje en X.

Sin embargo, añadió, “ahora tienen una salida”: “La energía renovable de producción nacional nunca ha sido tan barata, accesible y escalable”.

“No hay picos de precios para la luz solar ni embargos para el viento”, aseveró.

El secretario general instó a los países a “no bloquear ni utilizar como arma” los recursos de la energía limpia, que garantiza “la seguridad energética, económica y nacional”.

Siguen las pérdidas

Las bolsas europeas cerraron el arranque de semana con pérdidas moderadas, inferiores al 1 %, después de que se aliviara la subida del precio del petróleo y del gas tras los ataques a refinerías en Irán y Baréin.

Entre las principales plazas de Europa, que llegaron a caer alrededor del 3 % al comienzo de la sesión, destacó la bajada del 0,98 % de París, mientras que Madrid cedió el 0,86 % y Fráncfort el 0,77 %.

El índice Euro Stoxx 50, que sigue la evolución del medio centenar de empresas más capitalizadas de la zona euro, perdió un 0,61 %; Londres el 0,34 % y Milán el 0,29 %.

Esta rebaja de las pérdidas de las bolsas europeas se produjo después de que el barril de petróleo brent se negociara al finalizar la sesión bursátil a 100,22 dólares con una subida del 7,53 %. Esta madrugada se había encarecido hasta 119,5 dólares, un 28,92 % más que al cierre del viernes (92,69 dólares).