Patricia Mejía asumió como nueva gerente de OINAC, a cargo del aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena

La Operadora Internacional Aeropuerto Cartagena S.A.S. (OINAC) anunció la llegada de Patricia Mejía como nueva gerente de concesión, fortaleciendo su equipo directivo con una profesional de amplia trayectoria en el sector de infraestructura y transporte en Colombia.

Mejía es ingeniera civil, cuenta con más de 22 años de experiencia aportando a la transformación de la infraestructura en el país y es magíster en Administración de Negocios Ejecutivo (EMBA).

Además, es especialista en Infraestructura Vial, experta en Transporte Multimodal, con amplia experiencia en la estructuración, evaluación y gerencia de proyectos de obra pública y asociaciones público-privadas (APP), particularmente en proyectos estratégicos del sector transporte.

A lo largo de su carrera, se ha desempeñado en entidades clave como la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), en la cual participó en la estructuración de los programas de Cuarta Generación de Concesiones Viales (4G) y Quinta Generación de Concesiones Multimodal (5G), liderando proyectos como el Modo Fluvial Canal del Dique y la Navegabilidad del río Meta.

Asimismo, en el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) estuvo al frente de la gerencia de grandes proyectos, la dirección del área de peajes y valorización y la estructuración de iniciativas estratégicas del Pacto Bicentenario.

Sobre su llegada a OINAC, Patricia Mejía señaló: “Asumo este reto con gran responsabilidad porque reconozco la importancia del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez y del proyecto para su modernización no solo para Cartagena y Bolívar, sino para toda Colombia. Esta es la tercera terminal aérea más importante del país en número de pasajeros movilizados y por ende un engranaje clave para la competitividad y la economía nacional”.

Con este nombramiento, OINAC reafirma su apuesta por el fortalecimiento institucional y la gestión del talento como pilares clave para el desarrollo sostenible de la concesión.

