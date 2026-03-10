Muerte de líder social esperando ambulancia desata debate en el Concejo de Barranquilla

La muerte del líder comunitario Wilfrido Cassiani, quien habría esperado más de nueve horas por una ambulancia medicalizada para un traslado a un centro asistencial de mayor complejidad, encendió las alarmas sobre la capacidad de respuesta del sistema de emergencias en Barranquilla.

El caso motivó el anuncio de un debate de control político en el Concejo Distrital promovido por el concejal José Trocha Gómez, quien cuestionó el parque automotor de ambulancias de la red pública de salud y advirtió que “la ciudad no cuenta con los vehículos suficientes para atender emergencias médicas oportunamente”.

Según el cabildante, pese a las gestiones realizadas para trasladar al líder comunitario a un centro asistencial de mayor complejidad, no fue posible conseguir una ambulancia medicalizada en el tiempo requerido, situación que, aseguró, habría incidido en el fatal desenlace.

Trocha Gómez sostuvo que a la IPS Mi Red se le han aprobado los recursos necesarios para garantizar una atención adecuada a los barranquilleros, por lo que el debate buscará esclarecer qué está ocurriendo con la disponibilidad de ambulancias y la capacidad de respuesta ante emergencias.

“El objetivo es que se le explique a la ciudad por qué no hay suficientes ambulancias medicalizadas y por qué los pacientes deben esperar tantas horas para ser trasladados”, señaló el concejal al anunciar el control político.

Por su parte, la concejal Heidy Barrera aseguró que la problemática en materia de atención de emergencias en Barranquilla también involucra el funcionamiento del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE), entidad encargada de coordinar el traslado de pacientes y la disponibilidad de servicios médicos en la red hospitalaria.

Barrera indicó que el debate en el Concejo deberá abordar las fallas en la articulación entre las instituciones de salud y los organismos responsables de la regulación de urgencias, con el fin de evitar que situaciones como la ocurrida con Cassiani vuelvan a repetirse.