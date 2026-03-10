“La polarización política ha afectado al departamento y el país”: Héctor David Chaparro

Tunja

El representante a la Cámara Héctor David Chaparro Chaparro, quien obtuvo 29.664 votos, señaló sentirse feliz por el gran respaldo que recibió de los boyacenses en las urnas, y que no defraudará su confianza en los próximos cuatro años.

“La verdad estoy muy contento de haber logrado este respaldo de los boyacenses que nos acompañaron con su voto de diferentes municipios de Boyacá y que hoy representan una fuerza política que viene haciendo una gestión de resultados para Boyacá y que también viene consolidándose como la única fuerza política independiente del departamento”, aseguró Héctor David Chaparro.

Por otro lado, el representante del Partido Liberal recalcó que la polarización política que se ha visto en los últimos años ha venido afectando al departamento y al país.

“Han sido cuatro años que no han sido nada fáciles, han sido cuatro años marcados por una polarización que se consolida aún más con estas elecciones pero que nosotros hemos tratado de tomar una decisión independiente, pensar en el departamento pensando en la gente y que en medio de tanta polarización que vivimos separarnos de eso, avanzar y entregar resultados. Pero esa polarización es la que ha venido afectando a nuestro departamento y el país y esa diferencia de pensamientos no está llevando a que podamos ver el problema en sus 360 grados y buscar una solución partiendo de algún acuerdo, algún consenso, sino lo que ha logrado es fortalecer a esos grupos políticos en sus estructuras de poder puedan seguir creciendo”, agregó.

En cuanto a los proyectos que trabajará en el Congreso de la República, Chaparro manifestó que por ahora se concentrará en estos meses en terminar los proyectos que ha venido realizando.

“Nosotros por ahora vamos a concentrarnos en terminar de sacar adelante los proyectos de ley que tenemos en el Congreso de la República y que ese trabajo nos permita realmente consolidar esta gestión de estos cuatro años. Venimos trabajando en proyectos de ley pensando en el sector agrícola, en el sector agropecuario, pensando en diferentes iniciativas legislativas que busquen desde el control político evidenciar unas fallas de mercado que hay en nuestro país y que tienen afectado a los campesinos de Boyacá”, dijo.