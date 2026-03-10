Joven sin antecedentes judiciales fue asesinado por pistoleros en Cartagena

En el barrio El Carmelo, calle 15, siendo las 10:15 pm, se presentó el homicidio con arma de fuego de Neider Antonio Soto Sierra, de 20 años, natural de Cartagena, a quien le ocasionan heridas con arma de fuego, falleciendo en el lugar de los hechos.

Según lo manifestado por testigos, el occiso se encontraba en vía pública, cuando es abordado por dos sujetos que se movilizaban en motocicleta, donde el parrillero desenfunda un arma de fuego y le dispara.

Realizaron la inspección técnica a cadáver, funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal (Sijin).