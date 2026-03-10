Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

10 mar 2026 Actualizado 13:34

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cartagena

Joven sin antecedentes judiciales fue asesinado por pistoleros en Cartagena

Los sicarios huyeron en moto y permanecen prófugos de la justicia

Colprensa

Colprensa

Andrés Vizcaíno Villa

Cartagena

En el barrio El Carmelo, calle 15, siendo las 10:15 pm, se presentó el homicidio con arma de fuego de Neider Antonio Soto Sierra, de 20 años, natural de Cartagena, a quien le ocasionan heridas con arma de fuego, falleciendo en el lugar de los hechos.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Según lo manifestado por testigos, el occiso se encontraba en vía pública, cuando es abordado por dos sujetos que se movilizaban en motocicleta, donde el parrillero desenfunda un arma de fuego y le dispara.

Realizaron la inspección técnica a cadáver, funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal (Sijin).

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir