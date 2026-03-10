Inició la construcción de la Transversal 75 Villas de Aranjuez en el sur de Cartagena

La transformación vial de la zona de Barrios Unidos continúa avanzando. El gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz inició una nueva obra de infraestructura en el barrio Villas de Aranjuez, donde ya se ejecutan trabajos para la construcción de la Transversal 75, en el marco del programa Vías para la Felicidad.

El primer tramo de esta intervención contempla la construcción de aproximadamente 250 metros lineales de nueva vía, que permitirá mejorar la conectividad interna y fortalecer la movilidad de más de 200 familias que viven alrededor. Durante los últimos días se ha avanzado en labores de excavación, conformación del terreno y fundida en concreto rígido de los primeros metros de pavimentación de la calle.

La nueva obra se suma a los trabajos que el Distrito ya ejecutó en Villas de Aranjuez durante la Fase 2 del plan de rehabilitación de la malla vial en el 2025, cuando se reconstruyeron más de 300 metros lineales de tramos deteriorados en la Carrera 126 o vía principal de acceso al barrio, y en la carrera 122 interna.

Durante años, la carrera 126 fue una vía en condiciones críticas, con deterioro estructural y dificultades de movilidad que afectaban tanto a residentes como a conductores. Hoy esa realidad cambió con una vía completamente reconstruida que pronto estará plenamente habilitada para el uso ciudadano. Esa obra representó un cambio significativo para los vecinos.

La intervención también tuvo un impacto directo en el entorno del CDI Huellas de Esperanza, un centro de desarrollo infantil que permaneció abandonado durante más de ocho años y que fue recuperado y entregado por la administración del alcalde Dumek Turbay en junio de 2025. Hoy ese espacio beneficia a más de 300 niños del sector, quienes cuentan con mejores condiciones de acceso gracias a las nuevas vías construidas.

Con el inicio de los trabajos en la Transversal 75, Villas de Aranjuez continúa siendo atendido dentro del plan de recuperación vial que adelanta la Alcaldía de Cartagena en Barrios Unidos, donde ya se han ejecutado más de 10 obras de malla vial en distintos barrios cercanos, superando en conjunto 1,5 kilómetros de nuevas calles.

El gobierno del alcalde Dumek Turbay ha sido claro en su compromiso: llevar infraestructura donde durante años no llegó la inversión pública. Y en Villas de Aranjuez esa transformación ya es visible, con nuevas vías que conectan sectores, fortalecen el tejido social y mejoran la calidad de vida de sus habitantes.