Incendios forestales en varios municipios de Boyacá habrían sido causados por quemas controladas

Boyacá

El director de la Defensa Civil Colombiana para Boyacá y Casanare, el coronel Felipe Pérez, informó que durante los últimos cinco días se han registrado varios incendios forestales en diferentes zonas del departamento, especialmente en el altiplano cundiboyacense. Según explicó, las emergencias se presentaron en municipios como Maripí, Aquitania y Tota, donde las conflagraciones tuvieron una duración aproximada de entre 12 y 24 horas, dependiendo de la cobertura vegetal.

“El balance de los últimos días muestra varios incendios forestales en distintos puntos del departamento, especialmente en la zona centro. Muchos de ellos se presentaron en áreas boscosas con especies no nativas como el pino”, explicó el coronel, quien indicó que la atención de estas emergencias se realizó de manera articulada con los cuerpos de bomberos municipales y las autoridades de gestión del riesgo.

De acuerdo con el oficial, los análisis preliminares indican que varios de los incendios se habrían originado por quemas controladas realizadas por habitantes de las zonas rurales. “Al parecer, en la mayoría de los casos fueron provocados por personas que estaban realizando quemas controladas, lo que obligó a la intervención de los organismos de socorro”, señaló.

Frente a la situación climática, el coronel también indicó que en las últimas horas se han presentado lluvias esporádicas en diferentes sectores del departamento, incluyendo municipios del corredor vial como Santa Rosa de Viterbo, Duitama, Sogamoso y Paipa, así como en localidades de la provincia de Ricaurte como Villa de Leyva, Ráquira y Saboyá.

Además, según reportes del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), se prevé que continúen algunas precipitaciones en el altiplano, el piedemonte llanero y zonas cercanas al río Magdalena, por lo que se mantiene monitoreo permanente en sectores como el municipio de Puerto Boyacá ante posibles crecientes.

Finalmente, el director de la Defensa Civil hizo un llamado a los campesinos del departamento para evitar las quemas controladas, especialmente en esta temporada de fuertes vientos. “Invitamos a nuestros campesinos a no realizar estas prácticas, porque en las condiciones climáticas actuales pueden salirse de control y generar incendios que terminan afectando a la población y a los ecosistemas”, puntualizó el coronel Pérez. Además, advirtió que en varios municipios los organismos de socorro aún requieren más herramientas y equipos para atender este tipo de emergencias.