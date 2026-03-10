“El contratista fue imprudente”: Carlos Amaya sobre la caída del puente El Triunfo en Moniquirá

“El contratista fue imprudente”: Gobernador, Carlos Amaya sobre caída del puente El Triunfo en Moniquirá

Moniquirá

El gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, señaló que se contrató un perito especial para que haga un estudio exhaustivo que permita determinar las causas que llevaron al desplome del puente El Triunfo en Moniquirá el pasado 26 de febrero una obra que tenía un adelanto de más del 90 por ciento.

Reconoció que el contratista responsable de la obra fue imprudente pues en un acta suscrita dos días antes se había acordado suspender los trabajos.

“Imprudencia del contratista. Se había suspendido la obra y el contratista no debiera estar trabajando. Eso será por supuesto motivo de investigación”.

Reiteró que el municipio no tendrá que responder contractualmente.

“Hoy no hay ninguna responsabilidad contractual del municipio, es decir, no se puede demandar al municipio porque las acciones del contratista fueron sin autorización del municipio. Lo que le pedimos al contratista es que termine el puente y se ha comprometido en hacerlo”.

El gobernador, Carlos Amaya también mencionó algunos rumores que circulan sobre las causas del siniestro del puente El Triunfo en Moniquirá.

“Esperamos la investigación para saber qué fue lo que pasó porque hay muchas especulaciones. Se dice que la tierra se estaba moviendo mucho, que llovió mucho. Otros dicen que los cálculos fallaron en la estructuración del puente, otros dicen que la soldadura falló. Habrá que ver cuál es la especialidad, pero en cualquier caso el puente se terminará”.

En la obra se habían invertido recursos de regalías por 2.300 millones de pesos y una contrapartida del municipio por 500 millones.