¿Habría negociaciones entre EE.UU. e Irán tras la escalada militar? Experto responde

Richard Dalton, exmiembro de alto rango del Servicio Diplomático Británico, habló en los micrófonos de 6AM W sobre el protagonismo de Reino Unido en Oriente Medio, asegurando que no cree que no cree que deba intervenir más en la guerra del Medio Oriente.

“No creo que los británicos o el partido laborista o el Gobierno apoyen un involucramiento mayor, al no ser que haya un ataque directo al pueblo británico o a las fuerzas británicas”, dijo.

Sobre unas posibles negociaciones entre Estados Unidos e Irán después de esta escalada militar, dijo que cree que habrá una discusión, pero no mientras la guerra continúe.

“Irán debe dialogar con la comunidad internacional y hablar del futuro del programa nuclear. Irán es miembro del Tratado de No Proliferación y espero que permanezca en este tratado y que no tenga intención de desarrollar armas nucleares ni que desarrolle esos medios para poder tenerlas”, detalló.

Además, fue enfático en mencionar que “ahora mismo Irán tiene un bloqueo económico, hay sanciones sobre Irán y también tiene esa intención de seguir exportando su petróleo, así que espera que las sanciones se le quiten y para eso se requiere algún tipo de negociación”.

En referencia a la duración de esta guerra, dijo que el hecho de que Estados Unidos se haya arrastrado o Israel haya arrastrado a los Estados Unidos en esta aventura, quiere decir que esto va para largo por el lado y el punto de vista de Israel.

“Ellos no quieren acabar esta guerra pronto. Trump sí ha mostrado ciertos indicios de que quiere acabar esta guerra pronto, pero Israel todavía tiene ese objetivo de destruir al gobierno de Irán, al régimen de Irán y en ese momento no pueden permanecer allí como líderes de ese país”, aseguró.