Estos son los sectores de Cali donde EMCALI realizará reparaciones este martes 10 de marzo

Trabajos en el sistema de acueducto





Se realizarán reparaciones en:

• Siloé: Carrera 42 A # 1 Oeste 12

• Paso del Comercio: Carrera 1 FN # 73 - 40

• Alto Jordán: Carrera 94 C # 2 B Oeste 60

Además, se encuentran pendientes reparaciones en los sectores de:

• Capri: Calle 5 con carrera 77 A

• Ciudadela del Río: Carrera 26 Bis # 121 - 63

• El Caney: Carrera 85 A # 28 - 42

• El Jardín: Calle 27 # 36 - 10

• Salomia: Carrera 5 # 55 - 65

Trabajos en el sistema de energía

EMCALI adelantará la instalación de cable ecológico como parte del proceso de modernización de la red en:

• Circuito La Merced: Av. 3N entre calles 44N y 45N, en el barrio Vipasa (comuna 2).

• Circuito La Base: Carrera 8 entre calles 72B y 73, en el barrio Alfonso López (comuna 7).

Para estas labores se realizará suspensión temporal del servicio de energía entre las 7:00 a.m. y las 5:00 p.m.

Mantenimiento en alcantarillado

Las labores de mantenimiento continuarán en:

• Canal Oriental, a la altura de los barrios El Poblado y El Vergel.

• Laguna Charco Azul.

EMCALI reiteró el llamado a la ciudadanía para no arrojar basura en las calles, con el fin de evitar taponamientos e inundaciones durante la temporada de lluvias.