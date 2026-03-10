Estos son los sectores de Cali donde EMCALI realizará reparaciones este martes 10 de marzo
La empresa adelantará trabajos de mantenimiento en los sistemas de acueducto, energía y alcantarillado en varios puntos de la ciudad
Trabajos en el sistema de acueducto
Se realizarán reparaciones en:
• Siloé: Carrera 42 A # 1 Oeste 12
• Paso del Comercio: Carrera 1 FN # 73 - 40
• Alto Jordán: Carrera 94 C # 2 B Oeste 60
Además, se encuentran pendientes reparaciones en los sectores de:
• Capri: Calle 5 con carrera 77 A
• Ciudadela del Río: Carrera 26 Bis # 121 - 63
• El Caney: Carrera 85 A # 28 - 42
• El Jardín: Calle 27 # 36 - 10
• Salomia: Carrera 5 # 55 - 65
Trabajos en el sistema de energía
EMCALI adelantará la instalación de cable ecológico como parte del proceso de modernización de la red en:
• Circuito La Merced: Av. 3N entre calles 44N y 45N, en el barrio Vipasa (comuna 2).
• Circuito La Base: Carrera 8 entre calles 72B y 73, en el barrio Alfonso López (comuna 7).
Para estas labores se realizará suspensión temporal del servicio de energía entre las 7:00 a.m. y las 5:00 p.m.
Mantenimiento en alcantarillado
Las labores de mantenimiento continuarán en:
• Canal Oriental, a la altura de los barrios El Poblado y El Vergel.
• Laguna Charco Azul.
EMCALI reiteró el llamado a la ciudadanía para no arrojar basura en las calles, con el fin de evitar taponamientos e inundaciones durante la temporada de lluvias.