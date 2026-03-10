Encuentran sin vida a un gobernador indígena, luego de haber sido raptado por hombres armados

Caracol Radio conoció que fue hallado sin vida del gobernador indígena Eutimio Valencia Duave, autoridad de la comunidad Alto Tarena, quien había sido reportado como desaparecido. La noticia fue confirmada por la Asociación de Cabildos, Autoridades Tradicionales Indígenas Emberá Dóbida, Katío, Chamí y Tule del departamento, conocida como Orewa.

A través de un pronunciamiento, la organización expresó su “profundo dolor y consternación” por la muerte del líder indígena, reconocido por su trabajo en defensa de los derechos de los pueblos indígenas y la protección de los territorios ancestrales.

Según indicó la asociación, Valencia Duave era una autoridad comprometida con el bienestar de su comunidad y con la defensa de la vida, la dignidad y la pervivencia cultural de los pueblos indígenas del Chocó. Su liderazgo, afirmaron, deja una huella en las luchas colectivas de las comunidades.

“Este hecho enluta no solo a su familia y a su comunidad, sino también a todos los pueblos indígenas del Chocó, que hoy lamentamos la pérdida de un líder comprometido con la defensa del territorio, la vida y los derechos colectivos”, señaló Orewa.

Ante lo ocurrido, la organización indígena exigió a las autoridades adelantar investigaciones para esclarecer las circunstancias de la muerte del gobernador indígena, identificar a los responsables y evitar que el crimen quede en la impunidad.

Asimismo, las comunidades piden al Estado para garantizar la protección de los líderes indígenas en el territorio.

“La vida de nuestros líderes debe ser protegida. Cada agresión contra una autoridad indígena es también una agresión contra nuestros pueblos, contra nuestra cultura y contra nuestros derechos fundamentales”, subrayó la asociación.