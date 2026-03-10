El ICA activa plan de contingencia por brote de influenza aviar en Puerto Concordia, Meta

El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) confirmó este martes la detección del primer brote de influenza aviar del año, localizado en el departamento del Meta. La afectación se identificó en un grupo de aves de traspatio ubicadas en un predio del municipio de Puerto Concordia.

Ante esta situación, la entidad activó de manera inmediata los protocolos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica Sanitaria y el Plan Nacional de Contingencia para influenza aviar. Estas acciones están enfocadas en la contención, erradicación y mitigación del riesgo de dispersión del virus en la región.

Para liderar la respuesta técnica, el ICA desplegó un equipo especializado de epidemiólogos veterinarios y expertos en sanidad aviar. Actualmente, este grupo realiza labores de investigación epidemiológica, toma de muestras y seguimiento a predios en riesgo, brindando además acompañamiento técnico a los productores locales en articulación con autoridades y gremios del sector.

Estatus sanitario y consumo seguro A pesar del hallazgo, el ICA dio un parte de tranquilidad respecto al estatus sanitario del país. Según los estándares de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), al tratarse de un evento en aves de traspatio, Colombia mantiene su autodeclaración como territorio libre de Influenza Aviar Altamente Patógena.

Asimismo, las autoridades aclararon que este brote no representa un riesgo para la producción nacional ni compromete la seguridad del consumo de alimentos. El consumo de huevo y carne de pollo sigue siendo totalmente seguro para la población colombiana.

Llamado a la prevención El instituto enfatizó la importancia del reporte oportuno para proteger la seguridad alimentaria de la nación. Se insta a los productores y a la comunidad rural a informar de inmediato cualquier signo clínico sospechoso o mortalidad inusual en sus aves a través de la oficina del ICA más cercana o mediante la línea de WhatsApp 3242380738.