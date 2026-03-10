Directivas de la salud en Caldas establecen acuerdo de pago por más de $ 3 mil millones

Manizales

El proceso de acuerdo de pago se desarrolló en dos jornadas, en las que los representantes de la Dirección Territorial de Salud de Caldas (DTSC), las EPS e IPS del departamento, definieron pagar $ 3.131 millones que permitirán fortalecer el flujo financiero hacia las instituciones prestadoras de salud, con el fin de garantizar la continuidad y calidad en la prestación de servicios de salud. Mary Luz Giraldo, coordinadora de Aseguramiento de la DTSC.

“Las mesas de Circular 030 se convocaron por las EPS e IPS de la Red pública y privada, con el fin de conciliar carteras y hacer acuerdos de pago; fueron las primeras mesas en este 2026, las cuales tuvieron como resultados acuerdo de $ 3.131 millones. No obstante, seguimos en el trabajo de la conciliación de carteras y seguimientos a dichas entidades e instituciones de salud para que cumplan los compromisos durante marzo”, explica Mary Luz Giraldo, coordinadora de Aseguramiento de la DTSC.

Como parte de mencionadas mesas, también avanzaron en la conciliación de facturación pendiente entre las IPS y las EPS estableciendo fechas para continuar la revisión y conciliación de cartera. “Realizaremos seguimiento a los compromisos adquiridos para garantizar los pagos acordados durante el presente mes”, puntualiza Giraldo.

La funcionaria, agrega que dentro del proceso de fortalecimiento del flujo de recursos, la DTSC aportó $ 270.000.000 adicionales en acuerdos de pago para ejecutar en marzo y beneficiar a la red prestadora de Caldas.