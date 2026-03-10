Datos, estadísticas e historial del duelo Real Cartagena vs Internacional Palmira FC

Real Cartagena recibe este martes a las 7:00 p.m. en el Jaime Morón León a Inter Palmira, en un duelo que podría servir para que Los Heroicos le arrebaten el liderato a los vallecaucanos. Será el séptimo juego en la historia entre ambos.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El historial de Real Cartagena vs Inter Palmira

Se han jugado 6 partidos en la historia entre Real Cartagena e Inter Palmira, desde el nacimiento del equipo vallecaucano en el primer semestre de 2024. El saldo arroja 2 victorias para Real Cartagena, una sola para Inter, y 3 empates, con 6 goles auriverdes y 5 vallecaucanos.

Con Real Cartagena haciendo de local

En casa de Real Cartagena, se han disputado tres partidos, con una victoria para Real Cartagena y dos empates. Inter Palmira no ha ganado en Cartagena.

¿Cómo llegan los equipos?

Inter Palmira es el líder del campeonato, con 19 puntos, producto de 6 victorias, 1 empate y 1 derrota. En su juego más reciente, empató 2-2 fuera de casa ante Real Cundinamarca. Real Cartagena es tercero, con 17 unidades, tras 5 victorias, 2 empates y 1 derrota. Viene de golear 4-0 en casa a Orsomarso.