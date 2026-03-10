Hable con elPrograma

10 mar 2026 Actualizado 11:22

Hoy por Hoy CartagenaCartagena

Datos, estadísticas e historial del duelo Real Cartagena vs Internacional Palmira FC

Será el séptimo juego de la historia entre ambos equipos. Inter Palmira jamás ha ganado en el Jaime Morón

Real Cartagena recibe este martes a las 7:00 p.m. en el Jaime Morón León a Inter Palmira, en un duelo que podría servir para que Los Heroicos le arrebaten el liderato a los vallecaucanos. Será el séptimo juego en la historia entre ambos.

El historial de Real Cartagena vs Inter Palmira

Se han jugado 6 partidos en la historia entre Real Cartagena e Inter Palmira, desde el nacimiento del equipo vallecaucano en el primer semestre de 2024. El saldo arroja 2 victorias para Real Cartagena, una sola para Inter, y 3 empates, con 6 goles auriverdes y 5 vallecaucanos.

Con Real Cartagena haciendo de local

En casa de Real Cartagena, se han disputado tres partidos, con una victoria para Real Cartagena y dos empates. Inter Palmira no ha ganado en Cartagena.

¿Cómo llegan los equipos?

Inter Palmira es el líder del campeonato, con 19 puntos, producto de 6 victorias, 1 empate y 1 derrota. En su juego más reciente, empató 2-2 fuera de casa ante Real Cundinamarca. Real Cartagena es tercero, con 17 unidades, tras 5 victorias, 2 empates y 1 derrota. Viene de golear 4-0 en casa a Orsomarso.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

