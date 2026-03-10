Hable con elPrograma

10 mar 2026 Actualizado 15:22

Tunja

Contratistas en Sogamoso denuncian mensajes de presuntas disidencias de las Farc

Policía, GAULA y SIJÍN adelantan pesquisas para establecer si realmente hay presencia de grupos ilegales.

El secretario de Gobierno de Sogamoso, Alexander Merchán, confirmó que autoridades investigan la procedencia de las comunicaciones.

Tunja

Sogamoso

El secretario de Gobierno de Sogamoso, Alexander Merchán, confirmó que varios contratistas de la administración municipal recibieron llamadas y mensajes atribuidos a presuntas disidencias de las FARC, en los que serían citados para plantearles supuestas exigencias económicas relacionadas con la ejecución de obras públicas.

Según explicó el funcionario, la situación fue reportada por algunos contratistas a quienes se les adjudicaron proyectos en el municipio. “Manifestaron que habían sido requeridos por un grupo al margen de la ley, donde los estaban citando para darles un contexto de la situación”, señaló el secretario, quien indicó que este tipo de hechos genera preocupación debido a que en la ciudad no se habían registrado casos similares.

También indicó que las autoridades ya adelantan las investigaciones para establecer la veracidad de los mensajes y su procedencia. En este proceso participan el GAULA, la Policía y la SIJÍN, que buscan determinar si hay presencia de estos grupos ilegales. Mientras tanto, algunos de los afectados cuentan con medidas de seguridad.

