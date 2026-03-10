Conozca el cartel con los alias de los delincuentes más buscados por el robo de motos en Ibagué

Ibagué

La Policía Metropolitana de Ibagué reveló el cartel de los siete delincuentes más buscados por el robo de motocicletas en la capital del Tolima. Aunque no hay fotografías, sino solo los alias y sus siluetas, se busca que los ciudadanos entreguen información que permita identificarlos y capturarlos.

Según el coronel, Edgar López, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, cada uno de estos apodos están vinculados a investigaciones que adelantan las autoridades contra los responsables de este delito en la ciudad.

“Son las siluetas de siete presuntos delincuentes que están dedicados al hurto de motocicletas, es importante destacar que este año tenemos un incremento de casos pese a que hemos tenido a captura de actores criminales del hurto de esta modalidad”, dijo el coronel, Edgar López.

Los delincuentes son conocidos con los alias de ‘Mambo’, ‘Guajiro’, ‘Trenzas’, ‘Tapete’, ‘Goku’, ‘Sebastián o ´Calvo’ y ‘Mano de Ñeque’, quienes serían requeridos por las autoridades dentro de procesos investigativos relacionados con el hurto de motocicletas.

Según informó la Policía, las labores de inteligencia y las investigaciones judiciales adelantadas indican que estos individuos estarían vinculados a varios hechos delictivos relacionados con el hurto de motocicletas, afectando la seguridad y el patrimonio de los ciudadanos.

Las autoridades hacen un llamado a la comunidad para que suministre información que permita avanzar en la ubicación de estas personas. Los ciudadanos pueden comunicarse de manera confidencial a través de la línea de emergencia 123 o mediante los canales institucionales dispuestos por la Policía Nacional.

Dato: este año el hurto a motocicletas se disparó en 17 casos en la capital del Tolima.