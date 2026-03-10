Compra de La Colosa por Mineros S.A. genera sorpresa y preocupación en Cajamarca, Tolima

Tolima

Sorpresa ha generado en el Tolima el anuncio de la compañía Mineros S.A. sobre la compra del polémico proyecto La Colosa de AngloGold Ashanti en el municipio de Cajamarca, negocio cerrado por unos 70 millones de dólares.

El anuncio tomó por sorpresa a las comunidades y dirigentes políticos, especialmente por la consulta popular de 2017 que le cerró las puertas a la minería en Cajamarca. Ese año, más del 97 % de los cajamarcunos votaron en contra de los proyectos mineros en su territorio, lo que ha truncado por cerca de una década el proyecto de La Colosa, por lo que ha llamado la atención el anuncio de Mineros S.A.

“Cerrando el año pasado la Agencia Nacional Minera tomó la decisión de no prorrogar la fuerza mayor a esta compañía y, en pocas palabras, le dijo que tenía que seguir con las obligaciones del título. En pocas palabras, el Gobierno nacional le dijo al propietario de ese título que debe volver a operar y cumplir con las responsabilidades de la exploración minera, aunque a nosotros no se nos hubiera notificado”, explicó el alcalde de Cajamarca, Camilo Valencia.

Es decir, la suspensión por fuerza mayor es una figura jurídica que le permitió a AngloGold Ashanti mantener inactivo La Colosa mientras resolvía impedimentos como la consulta minera. Sin embargo, desde finales de 2025 habría quedado con luz verde para la exploración, según el alcalde.

“Por mucho tiempo el Gobierno le otorgó la fuerza mayor, pero en septiembre del año pasado le dijo que no más, que fuera a explorar. Se suponía que iba a ser el Gobierno el que iba a sacar a esa empresa en su momento, pero ahora nos encontramos con que será otra empresa, pero Cajamarca no ha sido notificada”, acotó el mandatario.

El negocio contempla un estimado de 23,35 millones de onzas de oro por extraer del subsuelo de Cajamarca. Aunque Mineros S.A. promete sacar adelante un proyecto basado en preceptos como la responsabilidad ambiental y la participación ciudadana, el anuncio generó preocupación.

Cristian Murillo es un concejal de la Alianza Verde, quien se ha convertido en uno de los principales abanderados de la lucha ambiental en Cajamarca.

“La noticia nos toma con asombro, con sorpresa, es sumamente preocupante. El mandato de la consulta popular de 2017 le dijo no al proyecto de La Colosa. La consulta popular sigue vigente y así cambien de dueño o de empresa, el proyecto no va a poder avanzar, porque Cajamarca le dijo sí a la vida y no a la minería”, acotó el cabildante.

El concejal Murillo lideró el proceso que llevó a la aprobación del Proyecto de Acuerdo 05-2026, el cual declara 33 predios de AngloGold Ashanti como bienes de utilidad pública e interés social, en los que se deberá priorizar la conservación ambiental y el desarrollo de actividades agropecuarias. Dicho documento también debería impedir la exploración de Mineros S.A.

“En 2026 el municipio de Cajamarca, por iniciativa ciudadana, pasó el proyecto de acuerdo con más de 5.000 firmas para declarar estos predios como de utilidad pública. Cajamarca reafirma la protección de nuestros recursos ambientales e hídricos. Claramente no vamos a estar de acuerdo con ningún proyecto minero”, enfatizó el concejal.

Así las cosas, se prevé un nuevo proceso de movilización ciudadana en Cajamarca para exponer su rechazo a lo que sería el proyecto de Mineros S.A.