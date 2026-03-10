Colapso de torre de comunicaciones deja un muerto y un herido en zona rural de Cúcuta

Colapso en torre de comunicaciones en zona rural de Cúcuta. / Foto: Cortesía.

Cúcuta.

Un trágico accidente laboral ocurrido en la tarde de este lunes dejó una persona muerta y otra gravemente herida en la vereda Los Peracos, zona rural de Cúcuta, luego del colapso de una torre de comunicaciones en la que realizaban trabajos de mantenimiento.

El hecho se registró hacia las 3:30 de la tarde, cuando tres trabajadores se encontraban laborando en una estructura metálica de aproximadamente 65 metros de altura.

De acuerdo con la información conocida, la torre se desplomó repentinamente, provocando que uno de los operarios perdiera la vida en el lugar.

Uno de los sobrevivientes, identificado como José Fernando Gélves Espinel, de 47 años, fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde ingresó con fracturas en diferentes partes del cuerpo.

Según su relato preliminar, al momento del accidente se encontraba junto a otros dos compañeros realizando labores en la antena.

El tercer trabajador que hacía parte de la cuadrilla resultó ileso.

De manera preliminar se conoció que los operarios se encontraban adelantando trabajos en la torre de comunicaciones para la Universidad de Pamplona, aunque las circunstancias exactas que provocaron el colapso de la estructura aún son materia de verificación.

Las autoridades iniciaron las respectivas indagaciones para establecer qué ocurrió con la torre y si se cumplían las condiciones de seguridad requeridas para este tipo de labores en altura.

Mientras tanto, organismos de emergencia atendieron la situación en el lugar del accidente.