Buscan a 36 mil contribuyentes que deben declarar el impuesto de Industria y Comercio en Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio el secretario de Hacienda de Ibagué, Ángel María Gómez, hizo un llamado a los cerca de 36.000 contribuyentes del impuesto de Industria y Comercio (ICA) en Ibagué para que presenten la declaración que corresponde a la vigencia 2025, antes del 31 de marzo de 2026 y evitar sanciones.

Entre las personas que deben declarar ICA y pagarlo, están empresas, comerciantes, prestadores de servicios y profesionales independientes con actividades gravadas, que ejercieron actividades económicas durante 2025 en el Municipio.

“A partir del 1 de abril ya comienza a correr el interés moratorio y el interés de la sanción por extemporaneidad en la presentación del impuesto. Recordemos que muchas veces es más alta la sanción que el valor a pagar del ICA y por eso es importante que cumplan con esta obligación”, aseguró Ángel María Gómez, secretario de Hacienda de Ibagué.

El funcionario recordó a los contribuyentes, que renovar la matrícula mercantil en Cámara de Comercio no significa que se haya cumplido con la obligación de presentar la declaración y pagar el impuesto, son dos trámites distintos.

La renovación se hace ante la Cámara de Comercio de Ibagué, lo que certifica que la persona o empresa mantiene activo su registro como comerciante; indica que el negocio existe legalmente, debe hacerse cada año antes del 31 de marzo y no es un impuesto, es un registro público.

De otra parte, el ICA es un impuesto que se paga al Municipio y es administrado por la Secretaría de Hacienda de Ibagué. Una persona debe declarar ICA cuando lleva a cabo una actividad comercial, industrial o de servicios en Ibagué. Asimismo, porque genera ingresos por esa actividad.

La presentación de la declaración se debe efectuar a través de la página web de la Alcaldía de Ibagué y requiere la inscripción en el Portal Tributario del Municipio.

“Si requiere asesoría para presentar la declaración, no dude en visitar la Dirección de Rentas, ubicada en la carrera Segunda con calle 17, quinto piso del antiguo edificio del Comité de Cafeteros”, puntualizó Ángel María Gómez.