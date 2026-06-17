Capturan a una mujer con 35 kilos de marihuana en la Terminal de Transportes de Ibagué

Ibagué

La Policía Metropolitana de Ibagué confirmó la captura en flagrancia de una mujer de 18 años en la Terminal de Transportes de Ibagué, persona que transportaba 33 kilogramos de marihuana prensada en varias maletas de viaje.

El hallazgo se dio en medio de la verificación desarrolla en las instalaciones del Terminal de Transportes, como parte de los planes operativos para contrarrestar el tráfico y distribución de sustancias estupefacientes.

“Durante el procedimiento, el binomio canino realizaba inspecciones preventivas a pasajeros y equipajes cuando detectó la presencia sospechosa de una mujer que viajaba en una ruta procedente de la ciudad de Cali con destino a Bogotá”, dijo el coronel, Edgar López, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.

Según el oficial, al efectuar la inspección de 3 maletas que llevaba esta persona, el canino especializado emitió una señal positiva de alerta mediante la conducta de sentado, indicando la posible presencia de sustancias ilícitas.

“Ante esta situación, los uniformados procedieron a verificar el contenido de los equipajes, hallando en su interior 67 paquetes de marihuana prensada con un peso aproximado superior a los 33 gramos mil. De acuerdo con las autoridades, el estupefaciente tendría un valor cercano a los $35 millones”, puntualizó.

La capturada fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.