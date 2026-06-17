Concejal pide a la Fiscalía investigar contratos entre la Alcaldía de Ibagué y la empresa SYK S.A.S.

Ibagué

El concejal del Partido Conservador, Jorge Bolívar, lideró un debate de control político en el que hizo fuertes señalamientos a lo que llamó la concentración de contratos a la empresa Servicios Empresariales SYK S.A.S.

Según Bolívar, esta empresa ha recibido a través de institutos y la Administración Central, contratos que superan los $17 mil millones, siendo una de las beneficiadas.

“Hemos citado a debate por los contratos a esta empresa, delitos como presunta corrupción, la alcaldesa, Johana Aranda, ya fue citada por el contrato de comida para perros y gatos”, dijo Jorge Bolívar.

Algunas de las denuncias reveladas por parte del concejal, Jorge Bolívar, se relacionan con un presunto sobrecosto en la adquisición de kits de aseo para personas privadas de la libertad.

Además, resaltó que en los contratos de aseo para instituciones educativas y la Alcaldía, se habrían reportado cerca de 160 trabajadores contratados, mientras que en las planillas de seguridad social (PILA) solo aparecen pagos efectivos para 40 o 50 personas.

“Con esta empresa se ha tercerizado los servicios de aseo por más de $11 mil millones, más un contratico por $2.900 millones en el año 2026, han contratado en total con la alcaldesa, Johana Aranda, más de $17 mil millones”, sostuvo.

Finalmente, el concejal de la oposición, Jorge Bolívar, pidió a la Fiscalía General de la Nación realizar una revisión de los contratos ejecutados por SYK, instando a las autoridades a determinar el destino del dinero no reflejado en los pagos de seguridad social y verificar si el municipio se encuentra ante un posible caso de corrupción.