Gobernación del Tolima condecoró a los policías que capturaron a alias ´Chalá´

Tolima

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, les otorgó la Condecoración al Mérito del Servidor Público a los 10 policías que participaron en el operativo que permitió capturar a José Gilberto Sánchez Giraldo, alias “Chalá”, señalado cabecilla del frente 36 de las disidencias de las Farc.

El hombre fue detenido el pasado viernes en medio de un operativo en el peaje de Flandes, donde además capturaron a cinco personas más e incautaron abundante material de guerra al interior de una camioneta.

“Es un golpe contundente que se le da a estos grupos al margen de la ley, además de la captura de otras cinco personas en flagrancia, portando armas sin los permisos correspondientes. Fueron cuatro armas las que se incautaron en ese operativo y otro material, pero lo más importante fue, sin duda alguna, que se legalizó la captura el día domingo”, manifestó Matiz.

La operación de alta inteligencia y coordinación permitió la aprehensión de este cabecilla, señalado del asesinato del periodista antioqueño Mateo Pérez, al parecer ordenado por Chalá el pasado 7 de mayo.

“Alias Víctor Chalá es a Calarcá lo que alias ´Popeye´ era para el extinto Pablo Escobar. Una persona que pertenece a los grupos de las disidencias de las Farc al más alto nivel y que estaba ocasionando un daño a la seguridad, no solamente del departamento del Tolima, sino de todo el país, además de estar involucrado presuntamente en el homicidio del periodista Mateo, que ocurrió días anteriores”, remarcó.

La mandataria de los tolimenses ponderó la valentía de los uniformados y el trabajo conjunto para capturar al delincuente justo en el peaje de Flandes cuando, aparentemente, se disponía a viajar al sur del país.

Durante una Comisión de Seguimiento Electoral, Matiz entregó las medallas y felicitó a cada uno de los uniformados que participaron en esta operación.

“Todo nuestro reconocimiento, toda nuestra gratitud y, por supuesto, toda nuestra admiración a los hombres que integraron este grupo y que dieron este resultado tan contundente. Por eso, aquí en esta Comisión de Seguimiento Electoral, donde nos acompañan todas las autoridades y los alcaldes de los municipios de este departamento, queremos decirles gracias, muchísimas gracias”, concluyó.