A la cárcel presuntos responsables de herir en medio de un atraco a promesa del fútbol tolimense

Ibagué

Caracol Radio conoció que por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Yohan Ferney Simbaqueba Ñañez y Manuel Iván Lozano Vega, presuntos responsables de dispararle en la cabeza al joven de 18 años Roger Steven González Zapata en medio de un caso de atraco en el barrio Ambalá.

En medio de las audiencias de legalización de las capturas un fiscal de la Seccional Tolima les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas. Los cargos no fueron aceptados.

“Los hechos ocurrieron el pasado 10 de junio, en una vivienda del barrio Ambalá, donde se encontraba la víctima. Al lugar ingresaron los hoy procesados usando tapabocas y, al parecer, le exigieron dinero al afectado; posteriormente, le dispararon en la cabeza”, indicó la Fiscalía.

La víctima fue trasladada al hospital Federico Lleras Acosta donde se encuentra recluida con pronóstico reservado debido al daño que le ocasionó el impacto de arma de fuego en su cabeza.

Dato: en la noche del martes 16 de junio familiares y amigos hicieron una velatón para elevar una oración por la recuperación de la salud de Roger Steven González Zapata, joven de 18 años promesa del fútbol tolimense que fue herido en de un disparo de arma de fuego en la cabeza en medio de un atraco.