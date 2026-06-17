Fenalce reporta pérdidas de $40.000 millones en cultivos de maíz del Tolima por la sequía

Tolima

La Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya (Fenalce) informó que, tras recorridos técnicos en diferentes zonas productoras del Tolima, la sequía ha afectado más de 10.600 hectáreas de maíz, con pérdidas estimadas entre el 70 % y el 80 %, que podrían superar los $40.000 millones.

Según Fenalce, este panorama pone en riesgo la sostenibilidad de cientos de agricultores, así como la seguridad y la soberanía alimentaria del país.

La federación lideró una mesa técnica encabezada por su gerente general, Arnulfo Trujillo; el presidente de la Organización Regional Fenalce Tolima, Ariel Guarnizo; y el director Económico y de Apoyo a la Comercialización, Henry Vargas.

En el encuentro participaron agricultores de Valle de San Juan, San Luis, Natagaima, El Espinal, Suárez y Armero Guayabal, quienes expusieron la magnitud de las afectaciones que enfrentan en sus cultivos.

“Hago un llamado urgente al Gobierno Nacional para que reconozca la gravedad de esta emergencia y adopte medidas inmediatas que permitan mitigar el impacto sobre los agricultores y proteger la producción de alimentos. Nuestros agricultores no pueden seguir enfrentando solos los efectos del clima. Cada día, sin respuestas oportunas, se profundiza la crisis agropecuaria, se amenaza la rentabilidad del campo y se compromete el futuro de miles de familias productoras”, afirmó Arnulfo Trujillo.

En el marco de esta reunión se abordaron las consecuencias que ha tenido este fenómeno climático en el departamento, se plantearon diversas acciones para enfrentar esta crisis y se proyectaron alternativas para los próximos meses ante la llegada del fenómeno de El Niño.

Temas como la declaración de emergencia, el ensilaje, los reservorios, los alivios en las deudas con los bancos, la flexibilización ambiental y los seguros de cosecha, entre otros, fueron planteados para presentar una propuesta a la Gobernación del Tolima y al Gobierno Nacional.

Los municipios más afectados son San Luis, Valle de San Juan, Armero Guayabal y algunos sectores de El Espinal y Suárez, donde actualmente se evidencian cultivos de maíz con síntomas de estrés hídrico, disminución de la humedad en el suelo y afectaciones en su desarrollo fisiológico.

Esta situación ha limitado la capacidad de recuperación de los cultivos e incrementado el riesgo de afectaciones sobre el rendimiento final de las áreas sembradas.

El déficit hídrico que actualmente enfrenta el departamento ha comenzado a generar impactos importantes sobre el cultivo de maíz. La falta de humedad en el suelo limita la absorción de nutrientes por parte de las plantas, afecta el desarrollo radicular y reduce el crecimiento vegetativo del cultivo.

Asimismo, las condiciones actuales han dificultado considerablemente la realización de labores agronómicas como la fertilización, debido a que las aplicaciones realizadas en condiciones de baja humedad presentan menor eficiencia y aumentan el riesgo de pérdidas de nutrientes y volatilización de los fertilizantes edáficos.