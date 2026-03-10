Alta informalidad en el sacrificio de ganado preocupa al sector cárnico en el Huila

Neiva

La planta de beneficio animal reportó un comportamiento positivo durante el mes de enero, considerado uno de los mejores periodos en materia de prestación de servicios. Aunque febrero suele ser un mes difícil por su comportamiento cíclico en la economía, los directivos aseguran que la actividad se mantiene estable.

Uno de los factores que ha impulsado el crecimiento ha sido el aumento en la prestación del servicio para el sacrificio de porcinos. La planta cuenta con autorización de carácter nacional y es la única que presta este servicio en una amplia zona que abarca desde el Tolima hacia el sur del país. Municipios y departamentos como Ibagué, Espinal, Florencia, Pitalito y Mocoa dependen en gran parte de esta infraestructura.

Jimeno Duran, de Ceagrodex, indico que “sin embargo, el sector también enfrenta dificultades derivadas de cambios en la normativa laboral y el incremento del salario mínimo. la verdad es que el 90% del sacrificio que se desarrolla en estos municipios ilegal. Se caso Yaguará, está cerca de nuestra planta. Según los administradores, estas medidas impactan directamente los costos operativos, debido a que este tipo de plantas tiene una alta dependencia de la mano de obra”.

Otro de los problemas que preocupa al sector es el alto nivel de sacrificio ilegal en varios municipios del Huila. Localidades como Yaguará, Aipe, Baraya, Tello y Oporapa presentan elevados índices de informalidad, donde gran parte de la carne que se consume proviene de sacrificios clandestinos.