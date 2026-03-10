50 damnificados dejan las lluvias en los últimos 15 días en Anserma, Caldas
En los últimos 15 días los vendavales en Anserma Caldas han dejado 50 damnificados en el municipio. En la vereda la Loma una vivienda quedó totalmente destechada e inundada por las intensas precipitaciones de los últimos días
Manizales
Una difícil situación atraviesa una familia campesina de la vereda Loma Baja, luego de que un fuerte aguacero acompañado de intensos vientos, registrado en las últimas horas , causara graves daños en su humilde vivienda.
El vendaval levantó gran parte del techo de la casa, permitiendo que la lluvia ingresara con fuerza y dejara colchones, ropa y enseres completamente mojados y dañados. En la vivienda residen una pareja de esposos, sus dos hijos menores y la madre de uno de ellos, quienes ahora enfrentan serias dificultades tras perder buena parte de lo que tenían.
En los últimos 15 días cerca de 50 damnificados han dejado las lluvias. Carlos Castrillón, comandante de bomberos de Anserma
Según bomberos mientras llegan las ayudas oficiales, se hace un llamado urgente a la solidaridad de la comunidad para apoyar a esta familia que hoy lo perdió casi todo a causa de las lluvias.
Andrés Felipe Posada
