Una mujer es capturada en Manizales por presunta compra de votos, le hallaron $ 15.400.000

Manizales

El caso de una mujer que tenía en su poder 15 millones 400.000 pesos despertó atención en la capital de Caldas, ya que, al parecer, entregaba el dinero a los ciudadanos para votar por un candidato participante de la jornada electoral, por lo que la policía y el CTI llegó a una vivienda en el barrio San José, donde halló al interior dicha suma de dinero distribuidos en sobres.

“Se presentó un presunto caso de fraude al elector, las autoridades capturaron a la mujer y se debe esperar cuál es la decisión de los jueces al respecto. Según la policía, encontraron los sobres marcados, pero serán las autoridades judiciales quienes den la conclusión”, manifiesta Andrés Mauricio Gaitán, secretario del Interior de Manizales.

Además, el funcionario agrega que se impusieron 41 comparendos por publicidad política cerca a los puestos de votación.

Por otra parte, una mujer fue detenida en el municipio de Salamina (Caldas), donde la policía descubrió que esta habría dado dinero en efectivo a dos personas para ir a votar, por lo que durante el procedimiento se incautaron $ 100.000 y la señalada fue puesta a disposición de la autoridad competente.

“Se registraron 30 órdenes de comparendo por incautación de material electoral; 11 por uso de dispositivos móviles dentro de los puestos de votación y uno por irrespeto a la autoridad policial”, puntualiza el coronel Alex Duran Santos, comandante de la Policía Caldas.

Agrega que se aplicaron 10 comparendos en La Dorada, 7 en Aguadas, 5 en Pácora, 3 en Chinchiná y uno en Marulanda, Salamina, Pensilvania, Manzanares y Supía.