Trump le pidió a Australia que conceda asilo a futbolistas iraníes y ofreció refugio en EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió este lunes al Gobierno de Australia que conceda asilo a la selección femenina de fútbol de Irán que participó en la Copa de Asia.

“Australia está cometiendo un terrible error humanitario al permitir que obliguen a la selección nacional femenina de fútbol de Irán a regresar a Irán, donde muy probablemente serán asesinadas. No lo haga, señor primer ministro, concédales ASILO”, dijo Trump en un mensaje en su red Truth Social dirigido al primer ministro Anthony Albanese.

El mandatario aseguró en la misma publicación que EE.UU. “las recibirá si ustedes no lo hacen”.

Las declaraciones de Trump llegan cuando la guerra lanzada por Washington e Israel contra Irán ya avanza en su segunda semana mientras continúan los bombardeos sobre la república islámica, que ha contestado con ataques sobre países árabes con presencia militar estadounidense.

Las futbolistas iraníes fueron llamadas traidoras por Teherán por no cantar el himno nacional el pasado lunes, durante su debut en el campeonato en un partido contra la selección de Corea del Sur.

El equipo femenino, que sí cantó el himno nacional en su segundo y tercer partido, concluyó este domingo su participación en el torneo y en principio tienen previsto regresar a su país en una fecha aún desconocida.

De momento, ni el primer ministro, Anthony Albanese, ni el responsable de Inmigración, Tony Burke, se han pronunciado sobre esta cuestión, y la ministra de Exteriores, Penny Wong, evitó este domingo comentar directamente la solicitud durante una entrevista con un canal público.

Varias organizaciones de derechos humanos han denunciado la situación de la selección iraní y la amenaza a la que se enfrentan si regresan al país, mientras que el sindicato de jugadores FIFPRO para Asia/Oceanía pidió este lunes “garantizar la seguridad” de las jugadoras.

La clasificación de la selección persa para la Copa de Asia femenina, la primera desde 2002, ha sido celebrada por activistas que defienden la igualdad de género, especialmente por la opresión que impone el régimen iraní a las mujeres, como el uso obligatorio del velo en espacios públicos.