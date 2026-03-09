Tolima: Conservadores siguen al frente y Pacto Histórico se consolida como segunda fuerza

Tolima

Las elecciones del 8 de marzo reconfiguraron parcialmente el ajedrez político del Tolima. En buena medida, el Partido Conservador se mantuvo como la principal fuerza política en el departamento, y, a la par, el Pacto Histórico dio un paso adelante para convertirse en la segunda opción de poder.

De las seis curules para la Cámara de Representantes por el Tolima, tres, que corresponden al 50 %, quedaron en manos de los conservadores, ya que su lista obtuvo un total de 178.506 votos. Sus tres representantes serán Guillermo Ignacio Álvira, Delcy Esperanza Isaza y José Alejandro Martínez.

Así, los conservadores mantuvieron sus tres curules en la Cámara. Aunque la distribución de las mismas dejó en desventaja al “barretismo”, la estructura política del hoy senador Oscar Barreto Quiroga tendrá ahora solo una de las tres curules conservadoras.

Por su parte, el Pacto Histórico consiguió un total de 106.184 votos para Cámara en el Tolima, lo que le permitió acceder a dos curules, aumentando en uno el número de escaños. Estos serán ocupados por Marco Emilio Hincapié y Renzo García.

Si bien a nivel departamental el Partido Conservador consiguió la mayor cantidad de votos, llama la atención que en la capital, Ibagué, el Pacto Histórico fue el ganador con 57.335 votos, superando al Centro Democrático (48.889) y a los conservadores (47.816). En la ciudad, por lo tanto, la izquierda se impuso sobre los sectores de derecha.

Entretanto, el uribismo consiguió mantener su curul en la Cámara a través de Carlos Edward Osorio, quien consiguió 42.493 de los 94.855 votos de su partido. Con su curul, el uribismo se mantiene como una fuerza política de consideración en el departamento.

Contrario a esto, el popular “Pabellón de los quemados” en el Tolima lo lideran el Partido de la U y el Partido Liberal, que perdieron las elecciones con sus candidatas Carolina Hurtado y Olga Beatriz González, respectivamente.

Así, se renueva el 50 % de la Cámara en el Tolima. Se mantienen Delcy Isaza, Alejandro Martínez y Carlos Edward Osorio. Salen Martha Alfonso, Gerardo Yepes y Olga Beatriz González.

Además, la curul de paz o la Circunscripción Especial de Paz número 15 también quedó en manos del Partido Conservador o “barretismo”. La ganadora fue María Janeth Sabogal, de la lista de Asoambeima, quien fue exsecretaria de la Mujer del Tolima y es una figura cercana a la estructura barretista.

Senado

Los resultados del Senado evidencian las pugnas internas en el Partido Conservador y la familia Barreto en el Tolima. Los 95.166 votos de Miguel Ángel Barreto, frente a los 79.020 de su pariente Santiago Barreto, advierten un posible punto de inflexión en la contienda familiar.

El senador Miguel Ángel Barreto sale fortalecido de la elección, imponiéndose a la estructura política de su primo Oscar Barreto, quien a su vez respaldó a su sobrino Santiago. En medio de esa confusa pugna familiar, se abre la posibilidad de que Miguel Barreto asuma el liderazgo del Partido Conservador en el Tolima.