Seis heridos en accidente de un bus de la empresa Rapido Tolima en Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio el secretario de Movilidad de Ibagué, Ricardo Fabián Rodríguez, entregó detalles de un siniestro vial se registró hacia las 7:30 de la mañana de este lunes 9 de marzo en la calle 24 con carrera Primera.

En el sitio una buseta intermunicipal de la empresa Rápido Tolima, de placas WTN-468, sufrió un volcamiento lateral e impactó una vivienda del sector dejando seis personas heridas.

Los lesionados fueron trasladadas a centros asistenciales donde recibieron atención médica confirmó el secretario de Movilidad de Ibagué, Ricardo Fabián Rodríguez.

En el lugar de la emergencia, unidades de tránsito hicieron presencia en el lugar para atender la situación y apoyar la regulación del tráfico en este importante corredor vial de la ciudad.

“Se presenta este accidente donde la buseta de la empresa rapido Tolima sufre este volcamiento lateral impactando contra una vivienda”, indicó Ricardo Rodríguez, secretario de Movilidad.