José Luis Borges llega al Congreso y anuncia debates sobre pensiones campesinas y energía

El dirigente político José Luis Borges se convirtió en una de las sorpresas de las elecciones legislativas en Boyacá al obtener una curul en la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico, coalición que se consolidó como la segunda fuerza política del departamento. Con más de 93.000 votos, la colectividad creció significativamente frente a las elecciones anteriores y logró imponerse en las principales ciudades del territorio, como Tunja, Duitama y Sogamoso.

Tras conocerse los resultados, Borges agradeció el respaldo recibido en las urnas y aseguró que su principal compromiso será responder a la confianza de los votantes. «...No tengo sino gratitud enorme por esas más de noventa mil personas que decidieron creer en nosotros...», expresó el nuevo congresista, quien insistió en que su mayor preocupación ahora es cumplir con las expectativas ciudadanas. «...Le pido a Dios que me dé fuerza y claridad para no decepcionar a la gente...», agregó durante la entrevista radial.

El representante electo explicó que su agenda legislativa estará basada en tres ejes: legislación, control político y gestión regional. En materia legislativa, anunció que buscará impulsar una iniciativa para crear un sistema pensional dirigido específicamente al sector campesino. «...Yo no entiendo cómo los actores más importantes de la economía, que son los campesinos que producen los alimentos, no tienen la posibilidad de pensionarse...», afirmó. En ese sentido, planteó la creación de un fondo financiado con un aporte adicional en la compra de alimentos: «...Cada vez que compremos comida podríamos dejar un punto para un fondo pensional campesino; no es un favor, es justicia...».

Borges también anunció que utilizará el Congreso como escenario de control político para debatir problemas estructurales del departamento. Entre los temas que mencionó están el funcionamiento de las EPS, el manejo del relleno sanitario de Pirgua y el sistema energético regional. «...Boyacá produce energía con su carbón, con su agua y con su gente, pero terminamos pagando una de las tarifas más caras...», cuestionó. Asimismo, insistió en la necesidad de discutir el modelo de explotación de esmeraldas en el occidente del departamento, donde —según dijo— persisten altos niveles de pobreza.

El nuevo representante sostuvo además que trabajará para impulsar proyectos de desarrollo regional mediante la gestión de recursos nacionales. A su juicio, una de las prioridades debe ser mejorar la infraestructura vial y atender el abandono histórico de algunas zonas del departamento. «...A mí me duele Occidente, me duele profundamente lo que vi allá...», afirmó. Por ello, propuso que los congresistas de Boyacá conformen un bloque parlamentario que permita impulsar proyectos conjuntos. «...Ojalá podamos unirnos los seis congresistas del departamento para gestionar recursos y llevar desarrollo a las regiones más olvidadas...», concluyó.