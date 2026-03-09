Horóscopo del profesor Salomón Hoy lunes 9 de marzo 2026: Dinero, amor y trabajo

El profesor Salomón, quien es experto en la lectura del tarot y el horóscopo, ha dado sus predicciones para este lunes, 9 de marzo, y menciona que el número de esta fecha representa la transformación y el cambio

Según el profesor, todos los nacidos en esta fecha son personas que inteligentes, rápidas, a su vez que también son dinámicas. Su número es 2833.

Salomón también recomienda para todos los cumpleañeros poner canela en polvo entre los zapatos, esto con el fin de llamar la riqueza y prosperidad.

Recomendaciones del día según el Profesor Salomón

El color es el negro.

El número es el 2835.

La fruta es la pera.

Trapera con ruda la casa.

El código sagrado es el 1021.

Horóscopo y tarot del día:

Aries

Como en días anteriores, los astros le recalcan la prosperidad económica y laboral, algo que se le sugiere que a nivel temperamental tiene que ser un poco más calmado o relajado, ya que podría dificultar muchas cosas en su vida.

Número: 2950

Tauro

Los astros le anuncian una buena semana donde podrá departir con su familia, misma que podría traerle mucha alegría, pero también le anuncian una posibilidad de estabilidad en lo laboral, bien sea un puesto de trabajo o en algún emprendimiento que tenga. Una última recomendación para las personas de este siglo: sean sinceros en el amor y dejar bien las cosas.

Número: 1962

Géminis

Las cartas le hablan sobre cosas que puede llegar a mejorar en las relaciones con su familia, pero también estas mismas hablan de alguien de su pasado que puede volver a aparecer; eso sí, se le aclara que es en temas sentimentales; eso sí, el empleo puede que sea muy constante y estable.

Número: 1598

Cáncer

Puede que sea el momento de que tome las cosas con más calma para que pueda asimilar las cosas de manera idónea. Se les da la recomendación de echar una buena revisada a las cosas referentes a documentos que se les puede presentar.

Número: 2977

Leo

Las alianzas o sociedades puede que estén llegando a su vida en poco tiempo; inclusive puede que algo sentimental se concrete, ya que la carta del sol le podría estar echando una mano. Eso sí, tome todo con paciencia; de no ser así, podría llevarse uno que otro disgusto.

Número: 3221

Virgo

El tema económico puede que sea muy volátil en su vida; eso sí, los astros hablan de que no va a llegar a pasarla mal en esta parte, donde si le hacen una fuerte advertencia es en el tema de las ataduras a culturizar, cosa que esto le podría causar muchos problemas.

Número: 4960

Libra

Esta vez la estrella de la suerte puede que esté de su lado en muchos campos de su vida, como lo podrían ser algunos proyectos que puede tener, pero sí se mantiene la constancia.

Número: 1598

Escorpio

Siga adelante con sus proyectos. Si a algunas personas no les aprueba o les gusta lo que usted desea, no importa, pues usted sabe lo que quiere y verá réditos al trabajar en ello. Aparte de eso, para algunas personas se darán pasos positivos o se resolverán asuntos relacionados con la vivienda.

Número: 1599

Sagitario

Muchas sorpresas y alegrías pueden que estén llegando a su vida, como lo podría ser la llegada de un dinero inesperado.

Número: 1368

Capricornio

Tal vez puede que sea su momento de abrir o recorrer nuevos caminos en su vida, a su vez que se le sugiere realizar nuevos cambios, buscar horizontes que le permitan conocer un poco más del mundo. Para los nativos de este signo, la suerte puede que esté a su favor.

Número: 1359

Acuario

Puede que bendiciones de todo tipo lleguen a su vida, desde lo económico, laboral o algún tipo de viaje que se le puede estar presentando, pero no es lo único; si ha llegado a pensar en hacer algo referente a educación, puede que sea el momento adecuado de empezar.

Número: 0355

Piscis

Puede que sea el momento de que tome las cosas con más calma para que pueda asimilar las cosas de manera idónea. Se les da la recomendación de echar una buena revisada a las cosas referentes a documentos que se les puede presentar.

Número: 0158

