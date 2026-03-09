Hombre que habría participado en un asesinato en El Peñón fue judicializado

Por estos mismos hechoshan sido privadosde la libertad dos hermanosdel ahora procesado.

Los elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario a Diego Armando Lerme Elles, presunto responsable de los delitos de homicidio agravado y lesiones personales.

Los hechos que involucrarían al ahora procesado ocurrieron el 20 de marzo durante la celebración de las fiestas patronales en el corregimiento El Peñoncito, jurisdicción del municipio del Peñón (Bolívar).

Lerme Elles, al parecer, en medio de una riña y con la complicidad de sus dos hermanos hirieron con arma cortopunzante a un hombre de 49 años. La víctima murió a causa de las heridas causadas. Una persona que acompañaba al agredido resultó herida.

En cumplimiento de una orden judicial, la Policía Nacional capturó al ahora implicado en Mosquera (Cundinamarca), el pasado 6 de marzo.

Por estos mismos hechos Miguel Ángel y Julio César Lerma Elles fueron capturados; el 11 de diciembre de 2025, en El Banco (Magdalena); y el 24 de febrero en Mosquera, respectivamente.